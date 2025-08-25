زاخارووا: حمله اوکراین به «دروژبا» مجرمانه و راهزنی محض است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه در خصوص حمله به خط لوله نفت دروژبا واکنش نشان داد.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: حمله به خط لوله نفت دروژبا یک اقدام کاملاً مجرمانه است.

ماریا زاخارووا، در این خصوص افزود: حمله کی یف به خط لوله نفت دروژبا راهزنی محض است. هرگونه حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی باید توسط همه کشورها محکوم شود. عدم پاسخ مناسب از سوی غرب یا نشان از دیوانگی است یا جهت‌گیری ضدقانونی آنها.

گفتنی است که پیتر سیارتو وزیر خارجه مجارستان جمعه به حملات اوکراین به خط لوله دروژبا واکنش نشان داد و آن‌را غیرقابل قبول دانسته بود.

وزیر خارجه مجارستان تاکید کرد: حملات اوکراین به خط لوله انتقال نفت دروژبا فقط به روسیه آسیب نمی‌زند بلکه به مجارستان و اسلواکی نیز ضربه می‌زند. این حملات پذیرفتنی نیست. خط لوله نفتی دروژبا، نقش اساسی در تامین انرژی مجارستان دارد. توقف جریان نفت، امکان انتقال نفت به کشور ما را غیرممکن می‌سازد. هر تهدیدی علیه انتقال نفت و زیان‌های ناشی از آن غیرقابل قبول است.

گفتنی است که خط لوله نفتی دروژیا، جریان نفت روسیه را به مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و آلمان منتقل می‌کند.