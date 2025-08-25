ترامپ: پوتین و زلنسکی باید دیدار کنند؛ میونگ: وضعیت شبه جزیره وخیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه با لی جائه میونگ، رئیس جمهور جدید کره جنوبی در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور آمریکا در این دیدارگفت: کره جنوبی خریدار مهمی برای تجهیزات نظامی آمریکا است. من رابطه خوبی با رهبر کره شمالی نیز دارم و احترام متقابل بین ما وجود دارد. همه قبلاً رهبر کره شمالی را «مرد موشکی» توصیف می‌کردند و من رابطه خوبی با او دارم. دوست دارم امسال به رهبر کره شمالی دیدار کنم. … رئیس جمهور روسیه باید با همتای اوکراینی خود دیدار کند. اگر روسای جمهور روسیه و اوکراین دیدار نکنند، ممکن است تبعاتی داشته باشد. من پس از دیدار پوتین و زلنسکی توافق را نهایی خواهم کرد. ممکن است زمان دیدار پوتین و زلنسکی آنجا باشم، ممکن است نباشم. باید ببینیم در یک یا ۲ هفته آینده چه اتفاقی می‌افتد، آن موقع من وارد عمل می‌شوم. … پوتین برای سفر به آمریکا (برای نشست آلاسکا) راضی نبود. سفر پوتین به ایالات متحده نشان دهنده یک امتیاز بزرگ است و من از آن قدردانی می‌کنم.

دونالد ترامپ اضافه کرد: هفته گذشته ۷ هزار سرباز در جنگ روسیه و اوکراین کشته شدند؛ این جنگ باید متوقف شود. ما دیگر به اوکراین پول نمی‌دهیم، بلکه به ناتو سلاح می‌فروشیم و این نهاد سپس تسلیحات را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد.

وی افزود: ما از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون جنگی مانند جنگ روسیه و اوکراین ندیده‌ایم. من با رئیس جمهور پوتین در مورد خلع سلاح هسته‌ای صحبت کردم. گسترش این سلاح‌ها نباید مجاز باشد.

ترامپ اضافه کرد: ما یک پروژه مشترک با کره جنوبی و ژاپن در آلاسکا داریم. رابطه اقتصادی ما با چین با آنچه در زمان «بایدن» بود متفاوت است. ممکن است با رئیس جمهور کره جنوبی به چین بروم.... به‌زودی خبر تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ را خواهید شنید..... یکی از کارهایی که دوست دارم انجام دهم این است که از کره جنوبی بخواهم مالکیت اراضی که در آن یک پایگاه بزرگ داریم را به ما بدهند، ما برای ساختن این پایگاه پول زیادی خرج کردیم. می‌خواهیم از شر اجاره خلاص شده و آن بخش را تحت مالکیت خود داشته باشیم.

این مقام آمریکایی اذعان کرد: جرم و جنایت در شهرهای تحت کنترل دموکرات‌ها شایع است.

رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای عوام فریبانه خود در خصوص ادامه جنایت‌های صهیونیست‌های اشغالگر علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه مدعی شد: ۷ اکتبر نباید فراموش شود. اما اتفاقات وحشتناک در غزه هم باید پایان یابد. تلاش‌های دیپلماتیک در مورد جنگ غزه ادامه دارد.

از سوی دیگر، لی جائه میونگ، رئیس جمهور جدید کره جنوبی در کاخ سفید بی اشاره به کمک‌های تسلیحاتی و مالی گسترده واشنگتن به اشغالگران صهیونیست مدعی شد: آمریکا کشوری است که برای برقراری صلح و توقف جنگ در سراسر جهان تلاش می‌کند!

رئیس جمهور جدید کره جنوبی ادامه داد: من از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهم تا در برقراری صلح در شبه جزیره کره نقش آفرینی کرده و با رهبر کره شمالی دیدار کند. وضعیت در شبه جزیره کره از زمان ترک کاخ سفید توسط ترامپ و روی کار آمدن دولت بایدن، رو به وخامت نهاده است. من به شما در برقراری صلح (در این منطقه) کمک خواهم کرد. همکاری ما با ژاپن و ایالات متحده بسیار مهم است. من برای حل مسائل دشوار به توکیو سفر کردم.