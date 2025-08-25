اوکراین یک منطقه دیگر را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یک شهرک در دنیپروپتروفسک را به تصرف خود درآورده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: در شبانه روز گذشته شهرک زاپوروژسکویه (Zaporozhskoye) در منطقه دنپروپتروفسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

همچنین بر اساس اعلام مسکو، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه چند بمب هوایی هدایت شونده را نیز در ادامه عملیات ویژه روسیه منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه در ادامه اضافه کرد که همچنین نیروهای مسلح اوکراین طی شبانه روز گذشته بیش از یک هزار نیروی نظامی خود را از دست دادند.