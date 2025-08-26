همیاری خلاقانه دانش آموزان سمپادی برای توسعه عدالت آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تقدیر از تجارب برتر استعدادهای نمونه در مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از صبح امروز به مدت دو روز در این سازمان برگزار می‌شود. این طرح با عنوان همیار سمپاد قرار است در سراسر کشور اجرایی شود.

در راستای توانمندسازی دانش آموزان مستعد مناطق کمتر برخوردار روستایی و حاشیه شهرها، طرح همیار سمپاد از سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

توسعه عدالت آموزشی و تربیتی، ایفای نقش اجتماعی، رشد مسئولیت پذیری دانش آموزان سمپاد، ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع و با کیفیت برای دانش آموزان نیازمند از اهداف طرح همیار سمپاد است که ا همیاری و همراهی دانش آموزان و کادر مدارس سمپاد اجرایی می‌شود.

برگزاری بهتر امتحانات نهایی با طرح دانش آموزان سمپادی

به عنوان مثال دانش آموزان دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید بهشتی زاهدان در طرحی یک آزمون جامع شبه نهایی با نام بهسنج طراحی کردند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان، طرحی با عنوان از دانش تا یاری برای عدالت آموزشی طراحی کردند که در این طرح، دانش آموزان توانمند فرزانگان به مدارس کم برخوردار برای آموزش همسالان اعزام می‌شوند. در این طرح بیش ۴۰ دانش آموز در ۴۰ جلسه آموزشی، برای ۷۰۰ نفر دوره آموزشی گذاشتند.

کمک دانش‌آموزان سمپادی برای بهبود نمرات دانش آموزان مناطق محروم

نازنین کناری، یکی از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان گچساران که در مناطق محروم درس خوانده بود؛ در طرحی با عنوان تدریس در خوابگاه برای ۱۰ نفر از دانش آموزان مناطق محروم کلاس آموزشی گذاشت.

خانم پردال مدیر مدرسه فرزانگان شهرستان گچساران این وعده را داد که در سال تحصیلی آینده امثال نازنین کناری تلاش‌های بیشتری برای توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم داشته باشند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان در طرحی با عنوان در پیشگاه ستارگان، ضمن بازدید از رصدخانه و معرفی المان‌های نجومی شامل ساعت آفتابی و گنبد آرین، اردوهای رصدی هم برگزار کردند.

کمک دانش‌آموزان سمپادی برای رشد علم نجوم در استان خراسان رضوی

در این طرح با مشارکت ۵ نفر از دانش آموزان این دبیرستان، ۲۵ نفر از دانش آموزان کم برخوردار غیر سمپادی استان از اطلاعات دانش آموزان استفاده کردند.

یا در طرح تیزشاد، به بهانه هفته کتاب و کتابخوانی دانش آموزان علاقه‌مند در مدارس سمپات به سایر دانش آموزان خصوصاً دانش آموزان ابتدایی، برای کتاب و کتابخوانی بیشتر کمک کردند.

طرح‌های خلاقانه نیازمند حمایت هستند

یکی از نکاتی که در این طرح‌ها به شدت آزاردهنده است مشارکت پایین شرکت کنندگان در طرح‌های سمپادی است. عمده این طرح‌ها صرفاً از نبوغ و خلاقیت دانش آموزان شکل گرفته بود و سازمان ملی استعدادهای درخشان تنها به نشان دادن این استعداد و خلاقیت دانش‌آموزان اکتفا کرده است.

تجارب برتر دانش آموزان نشان دهنده خلاقیت بلوغ و استعداد شگرف دانش‌آموزان است اما اگر سیاست‌های مناسب برای توسعه این خلاقیت‌ها وجود نداشته باشد؛ اثر محدودی را می‌توان از این فعالیت‌ها مشاهده کرد.

تجارب برتر در همیار سمپاد یک شعار واضح دارد؛ هر نیاز کشور یک سمپادی آماده اثرگذاری.

حال سوال اینجاست که آیا سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان توانایی ارائه و عرضه گسترده این اثرگذاری دانش آموزان سمپادی را دارد.