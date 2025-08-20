  1. حوزه و دانشگاه
رتبه اولی های کارشناسی دانشگاه خواجه نصیر برای ورود به ارشد اقدام کنند

دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر که در دوره کارشناسی رتبه اول را کسب کرده‌اند، می‌توانند برای استفاده از امتیاز خود در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره امور استعدادهای درخشان دانشگاه خواجه نصیر در اطلاعیه ای از آغاز ثبت نام دانشجویان رتبه اول کارشناسی این دانشگاه برای استفاده از امتیاز رتبه اول دوره کارشناسی در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ خبر داد.

طبق این اطلاعیه داوطلبین محترم متقاضی استفاده از امتیاز رتبه اول دوره کارشناسی در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ می توانند تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ فرم درخواست خود را تکمیل کرده و برای تایید به آموزش دانشکده خود تحویل دهند.


نکات قابل توجه در این اطلاعیه نیز بدین شرح است:

- برای آگاهی از نحوه اعمال این امتیاز، به بند "و" صفحه ۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ (دفترچه شماره ۲) مراجعه فرمایید.

- فرم مربوطه را از صفحه ۵۷۴ دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ (دفترچه شماره ۲) تهیه فرمایید.

- قسمت الف فرم را تکمیل کرده و برای تأیید به آموزش دانشکده تحویل دهید.

- رتبه اول در دوره کارشناسی و بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی سنجیده می شود.

- دانش‌آموختگی در ۸ نیمسال الزامی است.

- صرفا تقاضای افرادی که بعد از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ به بعد دانش‌آموخته شده باشند، قابل بررسی است.

