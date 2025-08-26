باید به مذاکره به عنوان یک ابزار در دیپلماسی نگاه شود

به گزارش خبرنگار مهر، میثم ظهوریان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: بخشی از کارگزاران جمهوری اسلامی و جناح‌های سیاسی به مذاکرات به مثابه یک امر قدسی و ایدئولوژیک نگاه می‌کنند و تصورشان این است که مذاکره به تنهایی می‌تواند علت حل همه مسائل کشور باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مذاکره در صورتی می‌تواند مفید باشد و به کشور کمک کند که به عنوان یک ابزار در جعبه ابزار دیپلماسی و از آن مهم‌تر در جعبه ابزار اداره کشور به آن نگاه شود.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور بیان کرد اگر مذاکره نکنیم، چه کنیم که راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهم؛ یکی از راهکارهای مهم، تنوع بخشی به مبادله واردات کالاهای اساسی است که متأسفانه الان از کانال‌های محدود و عمدتاً وابسته به غرب توسط چند فرد خاص انجام می‌شود که کشور را وابسته می‌کند.

ظهوریان افزود: توجه به پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و مبادلات پولی راهکار مهم دیگری است که باعث کاهش وابستگی اقتصاد ما به ارزهایی مثل دلار می‌شود و منجر به اصلاح نقشه تجاری و ارزی کشور خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: راهکار بعدی، مواجهه و برخورد مؤثر با بانک‌های ناسالم است، چرا که ظرفیت نقدینگی کشور را به سمت بخش‌های ناسالم می‌برند.