محمودی: راه حل مشکلات کشور فقط در مذاکره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی محمودی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: آقایانی که حل مشکلات را فقط در مذاکره می‌دانید و نسخه‌های اشتباهتان بارها آزمایش شده است، مقام معظم رهبری با چه زبانی باید به شما بفهمانند که ظاهربین نباشید و فریب نخورید؟

وی تاکید کرد: دشمن یک لحظه از دشمنی با ایران اسلامی مقتدر دست نکشیده و نخواهد کشید. متأسفانه این ظاهربینی و ضعف در تحلیل و شناخت دشمن باعث شده، طبق اخبار قطعی ما، وزارت امور خارجه قانون رسمی مجلس در مورد تعلیق همکاری با آژانس را زیر پا بگذارد و به رفت‌وآمدها و همکاری با بازرسان بپردازد. ما این مسئله را رصد می‌کنیم و به طور جدی به وزارت خارجه تذکر خواهیم داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از ریاست قوه قضائیه تقاضا دارم درباره اقدام ضدفرهنگی و ضد ارزشی یکی از قضات پرحاشیه قوه قضائیه که با صراحت نسبت به احکام الهی، حجاب و عفاف و ارزش‌های دینی جامعه کج‌دهنی کرده است، برخوردی شایسته و انقلابی انجام دهد.

وی در ادامه، گفت: متأسفانه صندوق بازنشستگی لانه فساد شده است. همچنین رفتارهای خلاف قواعد و زد و بندها به ویژه در شرکت هواپیمایی آسمان در بخش‌هایی از زیرمجموعه صندوق، قابل قبول نیست و وزیر کار باید به آن ورود جدی کند.