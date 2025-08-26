  1. سیاست
  2. مجلس
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

محمودی: راه حل مشکلات کشور فقط در مذاکره نیست

محمودی: راه حل مشکلات کشور فقط در مذاکره نیست

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: متاسفانه برخی از آقایان همچنان حل مشکلات را فقط در مذاکره می‌دانند، در حالی که نسخه‌های اشتباهشان بارها آزمایش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی محمودی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: آقایانی که حل مشکلات را فقط در مذاکره می‌دانید و نسخه‌های اشتباهتان بارها آزمایش شده است، مقام معظم رهبری با چه زبانی باید به شما بفهمانند که ظاهربین نباشید و فریب نخورید؟

وی تاکید کرد: دشمن یک لحظه از دشمنی با ایران اسلامی مقتدر دست نکشیده و نخواهد کشید. متأسفانه این ظاهربینی و ضعف در تحلیل و شناخت دشمن باعث شده، طبق اخبار قطعی ما، وزارت امور خارجه قانون رسمی مجلس در مورد تعلیق همکاری با آژانس را زیر پا بگذارد و به رفت‌وآمدها و همکاری با بازرسان بپردازد. ما این مسئله را رصد می‌کنیم و به طور جدی به وزارت خارجه تذکر خواهیم داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از ریاست قوه قضائیه تقاضا دارم درباره اقدام ضدفرهنگی و ضد ارزشی یکی از قضات پرحاشیه قوه قضائیه که با صراحت نسبت به احکام الهی، حجاب و عفاف و ارزش‌های دینی جامعه کج‌دهنی کرده است، برخوردی شایسته و انقلابی انجام دهد.

وی در ادامه، گفت: متأسفانه صندوق بازنشستگی لانه فساد شده است. همچنین رفتارهای خلاف قواعد و زد و بندها به ویژه در شرکت هواپیمایی آسمان در بخش‌هایی از زیرمجموعه صندوق، قابل قبول نیست و وزیر کار باید به آن ورود جدی کند.

کد خبر 6570982
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها