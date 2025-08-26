  1. اقتصاد
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

آغاز هفدهمین تعمیرات اساسی پالایشگاه گاز ایلام

سرپرست تعمیرات پالایشگاه گاز ایلام از آغاز هفدهمین تعمیرات اساسی این پالایشگاه از ابتدای شهریور خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسن زرگوشی سرپرست تعمیرات پالایشگاه گاز ایلام با بیان اینکه تعمیرات اساسی شرکت‌های پالایشی کشور به‌صورت سالانه و با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی انجام می‌شود، اظهار کرد: تعمیرات اساسی امسال پالایشگاه ایلام شامل بازرسی، تعمیر، نوسازی و تمیزکاری بیش از ۳۶۰۰ تجهیز مختلف مکانیکی، برقی و ابزار دقیق است تا قابلیت اطمینان سیستم و پایداری تولید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۴ هزار نفرساعت عملیاتی و پشتیبانی برای انجام تعمیرات اساسی این دوره اختصاص یابد، افزود: تعمیرات اساسی با پیش‌بینی حدود ۶۴ هزار نفرساعت نیروی اجرایی، ۲۰ هزار نفرساعت نیروی نظارتی و پشتیبانی و تشکیل ۲۸ گروه کاری از اول شهریور امسال آغاز شده است و به مدت ۲۴ روز ادامه دارد.

سرپرست تعمیرات پالایشگاه گاز ایلام تصریح کرد: از مهم‌ترین فعالیت‌های این دوره می‌توان به تعمیرات مشعل اصلی پالایشگاه، تخلیه و شارژ بسترهای کاتالیستی، بازدید و تعمیرات دیگ بخار فشار متوسط، تعمیر ظروف و برج‌های فرآیندی، نوسازی بخشی از خطوط فرآیندی، تعمیرات دوره‌ای تجهیزات برقی و ابزار دقیق، تعمیرات و کالیبراسیون شیرآلات و اجرای طرح‌های اصلاحی اشاره کرد.

فاطمه صفری دهکردی

