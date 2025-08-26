آغاز هفدهمین تعمیرات اساسی پالایشگاه گاز ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسن زرگوشی سرپرست تعمیرات پالایشگاه گاز ایلام با بیان اینکه تعمیرات اساسی شرکتهای پالایشی کشور بهصورت سالانه و با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای بالادستی و پاییندستی انجام میشود، اظهار کرد: تعمیرات اساسی امسال پالایشگاه ایلام شامل بازرسی، تعمیر، نوسازی و تمیزکاری بیش از ۳۶۰۰ تجهیز مختلف مکانیکی، برقی و ابزار دقیق است تا قابلیت اطمینان سیستم و پایداری تولید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود حدود ۸۴ هزار نفرساعت عملیاتی و پشتیبانی برای انجام تعمیرات اساسی این دوره اختصاص یابد، افزود: تعمیرات اساسی با پیشبینی حدود ۶۴ هزار نفرساعت نیروی اجرایی، ۲۰ هزار نفرساعت نیروی نظارتی و پشتیبانی و تشکیل ۲۸ گروه کاری از اول شهریور امسال آغاز شده است و به مدت ۲۴ روز ادامه دارد.
سرپرست تعمیرات پالایشگاه گاز ایلام تصریح کرد: از مهمترین فعالیتهای این دوره میتوان به تعمیرات مشعل اصلی پالایشگاه، تخلیه و شارژ بسترهای کاتالیستی، بازدید و تعمیرات دیگ بخار فشار متوسط، تعمیر ظروف و برجهای فرآیندی، نوسازی بخشی از خطوط فرآیندی، تعمیرات دورهای تجهیزات برقی و ابزار دقیق، تعمیرات و کالیبراسیون شیرآلات و اجرای طرحهای اصلاحی اشاره کرد.
