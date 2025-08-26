نمایشگاه گروهی «آوای رنگ» به برج آزادی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی برج آزادی، نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «آوای رنگ» از روز جمعه ۷ شهریور در گالری آسمان مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه حاصل گردهمایی ۲۲ هنرجو و هنرمند نقاش است که هر یک با نگاهی مستقل و تکنیکی متفاوت، بازتابی از تجربه زیسته خود با طبیعت را به تصویر کشیده‌اند.

گردآوری و گالری‌گردانی این رویداد بر عهده نازنین محمدی‌منش است و هنرمندان شرکت‌کننده عبارت‌اند از: نازنین محمدی، امیررضا میرزایی، باران احمدوند، پارسا اکبری، پرنیا آجرلو، حسن مهدوی‌پناه، ستایش موسوی، ساناز ولی‌زاده، شبنم شاهرخ، عاطفه داورنیا، عسل نمازی، فریده علی‌عسگری، فاطمه کبکی، ملیکا خانی، ملیکا صالحی، ملیکا رافع، مریلا خانی، مهرانگیز میانی، ستاره نامی، معصومه ابودوله، نفیسه آثاری و نرگس محمدی.

آیین افتتاحیه نمایشگاه روز جمعه ۷ شهریور از ساعت ۱۶ تا ۱۸ با حضور هنرمندان و علاقه‌مندان در گالری آسمان برگزار می‌شود.

بازدید عمومی از نمایشگاه نیز از تاریخ ۹ تا ۱۸ شهریور (به استثنای ایام تعطیل) همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۸ برای علاقه‌مندان آزاد است.