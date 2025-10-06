به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت نمایش «نغمههای ناخواندهی میکیس تئودوراکیس» که ادای احترامی به آثار و اندیشههای آزادیخواهانه میکیس تئودوراکیس آهنگساز مطرح یونانی است، به نویسندگی و کارگردانی آزاده شمس تولید شده و از ۱۶ تا ۱۸ مهر در سالن اصلی برج آزادی میزبان علاقهمندان به هنرهای تلفیقی میشود.
در این اثر، کریم تقینژاد و محمدرضا آزادفرد به عنوان مشاوران کارگردان و غلامحسین شاهعلی به عنوان مشاور هنری حضور دارند. طراحی حرکات نمایشی توسط هاله ذوقی و آزاده شمس انجام شده و ساینا سمیعی سرپرست گروه کارگردانی است. همچنین سارا مداح مدیر اجرایی موسیقی، حسام میرزایی سرپرست گروه موسیقی و تنظیمکننده، زهرا پارساتبار طراح لباس، پیام احمدی کاشانی مدیر رسانه و عکاس، هستی برومند گرافیست و امیر مبارکی مسئول عکاسی و تیزر اثر هستند.
در این نمایش، محمدرضا آزادفرد به عنوان بازیگر اصلی حضور دارد و گروه حرکت اول متشکل از هنرمندانی چون بهمن ناصری، ریحانه شاهرخیفر، مصطفی واعظ غیاثی، اسپنتا نظر محمدی، آندیا چلبیانی، هلنا بیجآوری، یسنا افروزه، لیدا غفوری رحیمآبادی، مریم علیزاده، پرند چگینی، دینا افروزه، مونا جهانبازی، هستی برومند، مریم یزدانی، امیرمحمد اسلامی، علی باقرزاده، رامین محمدحسینی، مانا حبیبی، شادی مطهری، مانیا رستمیان، حسین جعفرآبادی و حمیدرضا مفرشی ایفای نقش میکنند.
گروه حرکت «بالنا» شامل نورا حسنیراد، سرمه سیاحیسحرخیز، الینا تحویلداری، ملیکا کلانتری، مبینا نیکجه، حسنا نجفی، الین رستاخیز و آمیتیس دادمهر است.
همچنین گروه موسیقی «نغمههای ناخواندهی میکیس تئودوراکیس» عبارتند از: سارا مداح و سوفیا اطهری (ویولنسل)، ابوالفضل دلشاد، تینا طالبی، محمدرضا جلیلی و اریانا آهوبیم (ویولن)، حسام میرزایی (گیتار)، مهدی عزیزی (پیانو)، پویان توکلیمقدم (درامز و پرکاشن)، علی صفوی (آکاردئون) و ماهی عالیشان (فلوت).
در گروه کر هم رویا رفعتی، مونا جهانبازی، پریسا کرمی اژدری و ساینا سمیعی است. در بخش کودک نیز گروهی از هنرمندان خردسال از جمله مهجبین علیآبادی، هلن فیروزی، نغمه وثوقینیا، هانا دستمالچی، رسپینا عبدی، روشا شیرعلی، آرشیدا عرب، مانیا رستمیان، نیکا نصیریپور، آرشین خلج، مرسانا زارعی، نیلا صادقینیا، فاطمهیسنا رشیدیچهر و مهریماه کوهساری حضور دارند.
کنسرت-نمایش «نغمههای ناخواندهی میکیس تئودوراکیس» با هدف بازتاب نگاه انسانی و صلحطلبانه این هنرمند جهانی، در قالبی تلفیقی از موسیقی زنده، حرکت و تصویر اجرا میشود و تلاشی است برای نزدیکتر کردن مخاطب ایرانی به نغمههای جهانی صلح، عشق و آزادی.
این کنسرت نمایش از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ مهر در سالن اصلی برج آزادی برگزار می گردد،علاقمندان می توانند جهت تهیه بلیت به سایت تیوال یا به آدرس میدان آزادی، طبقه زیرین برج آزادی، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی مراجعه کنند.
نظر شما