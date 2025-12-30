«جهان درونی من» به برج آزادی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه انفرادی تصویرسازی ماندانا هوشمندیان، هنرمند و فارغالتحصیل رشته گرافیک از دانشگاه سوره، با عنوان «جهان درونی من» روز جمعه ۱۲ دی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در کافهگالری مجموعه فرهنگیهنری برج آزادی افتتاح میشود.
این مجموعه شامل ۳۰ اثر تصویرسازی است که حاصل تلفیق تصویر انتزاعی با خط ژوفا به شکلی دفرمه و معاصر است. هوشمندیان در این آثار، به واکاوی جهان درونی انسان و تجربهی همزمان احساسات متناقضی چون تنهایی و هیاهو، عشق و نفرت، جسارت و ترس پرداخته و چهره انسانی را به عرصهای برای نمایش ذهن، احساس و ناخودآگاه تبدیل کرده است.
در این مجموعه، شعر فارسی نیز بهصورت بصری در دل تصویرها حضور دارد و در پیوند با خط و فرم، به بیان احساسات درونی هنرمند کمک میکند؛ جایی که شعر و تصویر در هم تنیده میشوند و معنا بیش از آنکه خوانده شود، حس میشود.
نمایشگاه «جهان درونی من» از ۱۴ تا ۱۸ دی، همهروزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ در کافهگالری برج آزادی پذیرای علاقهمندان به هنرهای تجسمی است.
