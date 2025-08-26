سخنگوی وزارت خارجه قطر: توپ در زمین اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: ما تا پایان جنگ به تلاشهای خود پایبند هستیم و از هر تلاش و اقدامی در این چارچوب استقبال میکنیم. اسرائیل نمیخواهد پاسخی به پیشنهاد مطرحشده روی میز ارائه دهد.
وی افزود: ما از جامعه بینالمللی میخواهیم بر اسرائیل فشار وارد کند. برای مصر یا قطر مهم نیست که مذاکرات در کجا برگزار شود.
سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد: آنچه حماس با آن موافقت کرده است، با آنچه اسرائیل پذیرفته است مطابقت دارد.
وی افزود: اکنون توپ در زمین اسرائیل است؛ که به نظر میرسد تمایلی به دستیابی به توافق ندارد. اسرائیل باید به پیشنهاد فعلی پاسخ دهد، اما به نظر میرسد که تمایلی به انجام این کار ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه قطر بیان کرد: تشدید حملات اسرائیل به نتایج مثبتی نخواهد انجامید. ما اظهارات رسانهای در اسرائیل را جدی نمیگیریم و در انتظار پاسخ رسمی به پیشنهاد مطرح شده هستیم.
وی افزود: اسرائیل به طور رسمی پاسخی در رد یا پذیرش پیشنهاد مطرح شده نداده و پیشنهاد جایگزینی را هم ارائه نکرده است. میانجی گران روزانه با یکدیگر در ارتباط هستند.
