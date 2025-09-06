سفر هیئتی از حماس به ریاست «زاهر جبارین» به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، العربی الجدید گزارش داد که هیئتی بلندپایه از جنبش حماس امروز شنبه به دعوت دستگاه اطلاعات مصر، محرمانه به قاهره سفر کرد.

طبق این گزارش، این هیئت متشکل از چند عضو دفتر سیاسی حماس به ریاست زاهر جبارین، مسئول این جنبش در کرانه باختری است.

العربی الجدید گزارش داد: گفت‌وگوهای هیئت حماس با مقامات مصری درباره برخی مسائل مطرح‌شده از سوی استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا به خاورمیانه خواهد بود.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که ارتش رژیم صهیونیستی اخیرا تعدادی از برج‌های مسکونی در نوار غزه را هدف بمباران قرار داده است.

بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در نشست خبری با فیلپ لازارینی که ساعاتی قبل انجام شد از رژیم صهیونیستی خواسته بود که به آتش بس تن دهد.

او رژیم صهیونیستی را مانع برقراری آتش بس دانسته بود.

پیش‌تر نیز بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در تماس تلفنی با ویتکاف درباره آخرین تحولات غزه رایزنی کرده بود.