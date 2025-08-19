  1. بین الملل
موضع گیری سخنگوی وزارت خارجه قطر درباره آتش بس غزه

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: ما منتظر پاسخ اسرائیل هستیم و اگر چه زمان مشخصی برای پاسخ آن نداریم، اما امیدواریم که این پاسخ، سریع و مثبت باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: وزیر خارجه قطر در نشست العلمین درباره غزه شرکت کرد. قطر و مصر، پاسخ حماس به پیشنهاد مطرح شده درباره آتش بس غزه را دریافت کردند.

سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که رژیم صهیونیستی هنوز به موافقت حماس با پیشنهاد آتش بس واکنشی نشان نداده است.

الانصاری گفت: ما منتظر پاسخ اسرائیل هستیم و اگرچه زمانی مشخصی برای پاسخ آن نداریم ااما امیدواریم که این پاسخ سریع باشد.

وی افزود: مهلت زمانی وجود ندارد، اما شنیده ایم که اسرائیل در حال بررسی موضوع است و امیدواریم که پاسخ سریع و مثبت داشته باشد. پیشنهادی که حماس با آن موافقت کرده است تا حد زیادی با آنچه اسرائیل قبلاً با آن موافقت کرد، تطابق دارد.

الانصاری گفت: هیچ تضمین واقعی در عمل وجود ندارد جز تعهد هر دو طرف به اجرای توافق. وزیر خارجه قطر در حال رایزنی با فرستاده آمریکایی است و فضا مثبت است. امیدواریم که توافق حاصل شود و اگر رخ دهد باید خیلی سریع اجرایی شود. هدف ما دست یابی سریع به آتش بس در غزه است.

وی افزود: ما به هر طریقی مشتاق آتش‌بس هستیم و در چارچوب آن برای دستیابی به توافق کامل تلاش می‌کنیم.

