۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

امیر قطر پیام رئیس جمهور ایران را دریافت کرد

مقامات قطری از انتقال پیام شفاهی رئیس جمهور کشورمان به امیر قطر توسط سید عباس عراقچی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قطر اعلام کرد که امیر این کشور یک پیام شفاهی از رئیس جمهور ایران در خصوص تحولات منطقه دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، پیام مذکور توسط سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان به امیر قطر منتقل شده است.

لازم به ذکر است که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که به دوحه سفر کرده است، امروز با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر دیدار کرد.

در این دیدار در خصوص تقویت روابط دوجانبه ایران-قطر و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه ادامه نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جدی کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی، محاکمه جنایتکاران و نیز مقابله با جنگ‌افروزی و سیطره‌طلبی رژیم صهیونیستی گفتگو و تبادل نظر شد.

