پلیس سر بزنگاه مچ سارقان خودرو را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو، تیم عملیات کلانتری ۱۶۱ ابوذر بلافاصله اقدامات فنی پلیسی را برای شناسایی عامل یا عوامل این سرقت‌ها شروع کرد.

سرهنگ موسوی در ادامه افزود: عوامل انتظامی در حال گشت زنی سرنشینان خودروی پراید را در حال تخریب قفل خودروی پارک شده مشاهده و طی یک عملیات ویژه پلیسی و استفاده از قانون بکارگیری سلاح موفق به دستگیری هر دو سارق شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان داد خودرویی که سارقان با آن اقدام به سرقت می‌کردند نیز سرقتی بوده و در ادامه بازرسی‌ها آلات و ادوات مخصوص سرقت از خودرو ۶ جعبه ابزار ،۴ قفل فرمان ،۳ چادر مسافرتی و … کشف و ضبط شد.

سرکلانتردهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: هر دو متهم به ۲۰ فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف نموده و ۷ نفر از شکات این دو سارق شناسایی و پرونده آنان به کشف جرایم احتمالی دیگر تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه کرد: خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی از قبیل قفل و دزدگیرهای هوشمند مجهز کرده و حتماً موارد ایمنی مثل استفاده از قفل فرمان، قفل پدال را رعایت نمایند و فراموش نکنند خودروی خود را قفل کنند.