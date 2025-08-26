اصرار نواف سلام بر خلع سلاح مقاومت در دیدار هیئت آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نواف سلام نخست وزیر لبنان در دیدار هیئتی از کنگره آمریکا بر تصمیم آمریکایی خلع سلاح مقاومت اصرار کرد.

وی گفت: روند انحصار سلاح و بسط حاکمیت دولت بر تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح، روندی است که شروع شده و غیرقابل برگشت است.

نخست وزیر لبنان بار دیگر از تصمیم آمریکایی پنجم آگوست علیه سلاح مقاومت حمایت کرد و آن را ضروری و مطابق توافق طایف دانست.

وی افزود: دولت لبنان پس از ارائه اصلاحاتی در سند ارائه شده توماس باراک (فرستاده رئیس جمهور آمریکا به لبنان)، به اهداف این سند آمریکایی متعهد است. این سند براساس انسجام گام‌ها تدوین شده و تثبیت کننده عقب نشینی اسرائیل از اراضی لبنانی و توقف حملات است.

نخست‌وزیر لبنان به هیئت آمریکایی گفت: گسترش حمایت مالی و نظامی از ارتش لبنان برای ایفای نقش و حفظ امنیت در تمام نقاط لبنان ضروری است. ارتش لبنان متعلق به همه لبنانی‌ها و مورد اعتماد آنهاست و از این رو حمایت و توانمندسازی آنها رکن اساسی تأمین امنیت و ثبات در مناطق مختلف لبنان است.