به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ضمن ابراز ناخرسندی از نتایج سفر هیئت آمریکایی به لبنان گفت: آمریکاییها برعکس وعده های خود عمل کردند.

وی با اشاره به اینکه پیش از این تام باراک فرستاده آمریکا از سیاست گام به گام دم زده بود، گفت: مواضعش کاملاً برعکس شد و بر خلع سلاح حزب الله قبل از هر اقدام اسرائیلی در زمینه عقب نشینی از اراضی لبنان و توقف حملات به لبنان، اصرار دارد.

نبیه بری بیان کرد: او پاسخی از سمت اسرائیل نیاورده بود و از این رو اوضاع بار دیگر به سمت پیچیدگی حرکت می کند.

رئیس پارلمان لبنان ضمن خودداری از هرگونه اظهارنظری درباره مرحله آتی با توجه به این اوضاع پیچیده به این نکته اکتفا کرد که اوضاع آسان نیست.

درباره نشست دولت که دوم سپتامبر آینده برگزار می شود تا طرح ارتش برای خلع سلاح حزب را مورد رایزنی قرار دهد نیز گفت: هر اقدامی که به اختلاف در کشور منجر شود، محکوم است.