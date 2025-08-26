  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

ادعای خبرنگار وال‌استریت ژورنال درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران

ادعای خبرنگار وال‌استریت ژورنال درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران

پس از آنکه خبرنگار «وال‌استریت ژورنال» مدعی شد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بازگشت بازرسان این نهاد به ایران خبر داده است، او تأکید کرد: هنوز موضوع قطعی و مشخصی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: در کنفرانسی در آمریکا، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که گفتگوها با ایران همچنان ادامه دارد و بازرسان آژانس برخلاف برخی اظهارات قبلی، قرار است به ایران بازگردند.

خبرنگار این رسانه آمریکایی ادامه داد: هنوز مشخص نیست آیا این اظهارات به معنای توافق رسمی میان ایران و آژانس برای بازگشت بازرسان یا تنها پیش‌بینی مدیرکل آژانس در این زمینه است. هنوز مشخص نیست.

ادعای خبرنگار وال‌استریت ژورنال درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران

کد خبر 6571477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها