به گزارش خبرگزاری مهر، «لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: در کنفرانسی در آمریکا، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که گفتگوها با ایران همچنان ادامه دارد و بازرسان آژانس برخلاف برخی اظهارات قبلی، قرار است به ایران بازگردند.

خبرنگار این رسانه آمریکایی ادامه داد: هنوز مشخص نیست آیا این اظهارات به معنای توافق رسمی میان ایران و آژانس برای بازگشت بازرسان یا تنها پیش‌بینی مدیرکل آژانس در این زمینه است. هنوز مشخص نیست.