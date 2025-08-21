ادعای بلومبرگ درباره سفرهفته آینده مقامات آژانس به آمریکا درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ به نقل از دیپلمات‌های مطلع نوشت که مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به منظور رایزنی با آمریکا به واشنگتن سفر خواهند کرد؛ سفری که دلیل آن «ناتوانی آژانس در پاسخگویی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده نزدیک به سطح تسلیحاتی تهران» عنوان شده است!

به نوشته بلومبرگ به نقل از سه دیپلمات آگاه، این سفر پس از آن برنامه‌ریزی شده است که بازرس ارشد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تلاش اخیرش برای جلب رضایت ایران جهت از سرگیری نظارت پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران در ماه ژوئن، ناکام ماند.

به نوشته بلومبرگ، این تحولات پس از آن ایجاد شده که آژانس درباره چشم‌اندازی بازگشت بازرسان به ایران پس از اخراج‌شان در جریان جنگ ماه ژوئن، بیش از پیش مایوس شده است.

بلومبرگ نوشت که ایران تاکید دارد که «خطرات شیمیایی و رادیولوژیکی سایت‌های بمباران‌شده در حملات آمریکا و اسرائیل، همچنان برای از سر گیری بازرسی‌های آژانس ناامن است. به گفته دیپلمات‌ها، در حالی که تهران ۱۱ آگوست به ماسیمو آپارو، معاون پادمانی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسی‌ از سایت‌هایی که در جریان حملات آسیب ندیده‌اند، شاید به زودی میسر شود، دسترسی به مجموعه اصلی سوخت هسته‌ای ایران همچنان غیرممکن است.»

به نوشته بلومبرگ، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز در گفتگویی با اشاره به قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس گفت: «ما به نقطه قطع همکاری با آژانس نرسیده‌ایم، اما همکاری‌های آینده قطعا شبیه گذشته نخواهد بود.»

بلومبرگ افزود: از زمان آغاز جنگ ۱۳ ژوئن(تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران)، مکان ۴۰۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای ایران، مشخص نشده و ایران به بازرسان اطلاع داده است که آمادگی دارد تا مواد نزدیک به درجه بمب(سطح تسلیحاتی) را به مکانی اعلام‌نشده منتقل کند.»

گزارش بلومبرگ درباره سفر هفته آینده مقامات آژانس به واشنگتن و رایزنی با مقامات آمریکایی در حالی منتشر شده است که سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان موسوم به «تروئیکای اروپایی» تا پایان آگوست (نهم شهریور) به تهران فرصت دادند تا مذاکرات هسته‌ای را با واشنگتن از سر بگیرد و اجازه بازرسی‌ها را به آژانس اتمی بدهد و در غیر این صورت، مکانیسم ماشه علیه ایران فعال خواهد شد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سازوکار اسنپ بک و فعالسازی آن، تاکید کرده است که «اساساً اقدام اروپا در استفاده از این ابزار به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران یک اقدام غیرقانونی و غیر منطقی است. سه کشور اروپایی از ایفای نقش خود در برجام قصور داشتند. معتقدیم سه کشور اروپایی حق استفاده از این سازوکار ندارند. این تلاشی برای تداوم یک نقش غیر سازنده در موضوع هسته ایران است. با این سه کشور تعاملات مان را تداوم بخشیدیم. اینکه احتمال تفاهم است، مواضع مان روشن است. سه کشور باید بگویند آیا قرار است نقش مثبت داشته باشند یا نقشی غیر سازنده در راستای منافع رژیم صهیونیستی داشته باشند.»