  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۴

حملات رژیم صهیونیستی به حومه دمشق

منابع سوری از حملات جدید رژیم صهیونیستی به حومه دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع سوری از حملات جدید رژیم صهیونیستی به حومه دمشق خبر دادند.

بعد از انتشار گزارش‌هایی از انفجار در شهر دمشق، دیدبان حقوق بشر سوری اعلام کرد که رژیم صهیونیستی منطقه الکسوه در حومه دمشق را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی در دو نوبت منطقه الکسوه در حومه جنوب غربی دمشق را هدف قرار داده است.

دیده بان حقوق بشر سوری اعلام کرد که رژیم صهیونیستی پس از حمله اول به مرکز نظامی، امدادگرانی که به محل حمله رفتند را نیز هدف قرار داد.

در این حملات که به مرکز نظامی در جاده منتهی به السویداء انجام شد چهار نفر از نیروهای سوری کشته شدند که در میان آنها حداقل یک فرمانده به چشم می خورد. همچنین چهار نفر دیگر نیز در این حملات زخمی شدند که حال برخی وخیم گزارش شده است.

منابع سوری از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز منطقه خبر دادند.

دمشق تاکنون واکنشی به این حمله نداشته است.

