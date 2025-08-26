به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، واکنش ها در محافل داخلی و خارجی لبنان به اقدام زشت و غیردیپلماتیک فرستاده ویژه آمریکا در امور این کشور در اهانت به خبرنگاران همچنان ادامه دارد.
دفتر ریاست جمهوری لبنان توهین «تام باراک» را توجیه آن را غیرعمدی توصیف کرد
دفتر ریاست جمهوری لبنان ضمن توجیه توهین «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان به خبرنگاران در نشست خبری در کاخ ریاست جمهوری در بیروت، این اقدام زشت و غیر دیپلماتیک را «غیر عمدی» توصیف و به ابراز تأسف بسنده کرد.
بر اساس این گزارش، دفتر ریاست جمهوری لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که از «اظهارات غیرعمدی یکی از مهمانان امروز در مقر ریاست جمهوری و از تریبون آن ابراز تاسف می کند».
در این بیانیه با تأکید بر «احترام مطلق به کرامت انسان»، از «تمام روزنامهنگاران و نمایندگان رسانههای معتبر و تلاشها و فداکاریهای آنها در انجام وظیفه حرفهای و ملیشان» قدردانی شده است.
اتحادیه عکاسان مطبوعاتی لبنان: باراک باید عذرخواهی کند
اتحادیه عکاسان مطبوعاتی لبنان هم در بیانیهای تأیید کرد که «آنچه امروز در کاخ ریاست جمهوری اتفاق افتاد، از نظر توهین مستقیم به تعدادی از روزنامهنگاران و عکاسان لبنانی، یک سابقه خطرناک و کاملاً غیرقابل قبول است.»
در بیانیه این اتحادیه تأکید شده است: «مطبوعاتی که فعالیتهای هر مقامی را پوشش میدهند، نقش حرفهای خود را از احترام به افکار عمومی و حق دسترسی به اطلاعات انجام میدهند. این رویهها بخش جداییناپذیر سنتهای دموکراتیک در همه کشورهای جهان هستند.»
اتحادیه عکاسان مطبوعاتی لبنان تصریح کرد: «حمله به رسانهها موضوع سادهای نیست و به هیچ بهانهای قابل توجیه نیست، به ویژه از آنجایی که برای اولین بار به این شکل تکاندهنده رخ میدهد و حملهای به جایگاه مطبوعات لبنان و نقش نظارتی آزاد آن محسوب می شود.»
این اتحادیه تأیید کرد که «عذرخواهی فوری و عمومی از روزنامهنگاران و متخصصان رسانهای که مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند، حداقل اقدام لازم است و هرگونه تلاشی برای کماهمیت جلوه دادن جدیت آنچه اتفاق افتاده یا بیتوجهی به آن بدون پاسخگویی، با رد قاطع و تشدید [وضعیت] توسط کل بدنه روزنامهنگاری مواجه خواهد شد.»
در بیانیه مذکور خاطرنشان شد: «مطبوعات دشمن هیچکس نیستند، بلکه شریکی در کشف حقیقت و دفاع از منافع عمومی هستند. هرگونه توهین به آن، توهین به حق مردم لبنان برای دانستن و توهین به وجهه خود دولت است.»
اتحادیه عکاسان مطبوعاتی لبنان خواستار «عذرخواهی رسمی و اقدامات روشن برای محافظت از شأن روزنامهنگاران و جلوگیری از تکرار این توهین به هر شکلی شد».
«تام باراک» فرستاده آمریکا در امور لبنان از خبرنگاران حاضر در کاخ ریاست جمهوری این کشور در بیروت که همزمان سوالاتی میپرسیدند، عصبانی شد، چرا که آنها تلاش میکردند پس از دیدار او و مورگان اورتگاس معاونش به همراه هیئت آمریکایی با رئیس جمهور جوزف عون در کاخ بعبدا، از آنها سؤالاتی بپرسند.
باراک با الفاظی توهینآمیز و زننده آنها را خطاب قرار داد و گفت: «ما قصد داریم مجموعه قوانین متفاوتی را اینجا وضع کنیم. از شما میخواهم که لحظهای ساکت باشید.» و تهدید کرد که «به محض اینکه هرج و مرج شود و رفتارها حیوانی شود، ما آنجا را ترک خواهیم کرد.» او افزود: «اگر میخواهید بدانید چه اتفاقی دارد میافتد، متمدنانه، مهربانانه و با مدارا رفتار کنید، زیرا مشکل اتفاقات منطقه همین است.»
او در ادامه اظهارات تحقیرآمیزش خطاب به خبرنگاران افزود: «فکر میکنید این برای ما سرگرمکننده است؟ فکر میکنید برای من و مورگان از نظر اقتصادی منطقی است که اینجا باشیم و این دیوانگی را تحمل کنیم؟ هر چقدر که با مهربانی، نگرانی و سوالات متفکرانه صحبت کنید، ما به شما پاسخ خواهیم داد. اگر دوست ندارید اوضاع اینگونه پیش برود، ما اینجا را ترک خواهیم کرد.»
