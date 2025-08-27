  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

در سایه اهمال دولت لبنان؛ حزب الله بازسازی ضاحیه را آغاز می‌کند

یک روزنامه لبنانی اعلام کرد که در سایه اهمال دولت لبنان در پیشبرد روند بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ، حزب الله مقدمات بازسازی مناطق آسیب دیده ضاحیه بیروت را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار گزارش داد که پس از آنکه حزب‌الله اهمال دولت لبنان و سیاسی کاری آن در روند بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ را مشاهده کرد، تصمیم گرفته است تا عملیات بازسازی را با بودجه خصوصی از طریق شرکت «وعد» آغاز کند.

در این راستا، انتظار می‌رود که حزب، از طریق نهادها و تشکیلات مربوطه خود مانند جهاد البناء و وعد، عملیات بازسازی را در ضاحیه جنوبی و مناطق آسیب دیده از جنگ، به استثنای نوار روستاهای مرزی، با بودجه‌ای بالغ بر یک میلیارد دلار در مرحله اول آغاز کند. پس از آن دو مرحله دیگر از بازسازی نیزاجرا خواهد شد که هر کدام یک میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

این اتفاق پس از گذشت بیش از هشت ماه از پایان تجاوز و پس از آن صورت گرفت که حزب‌الله بازسازی حدود ۴۰۲ هزار واحد مسکونی را با هزینه‌ای بالغ بر ۱.۱ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است. حزب الله همچنین پشتیبانی لجستیکی و اجرایی آواربرداری از ۹۰ درصد ساختمان‌های تخریب شده به استثنای مناطق مرزی را نیز در دستور کار قرار داده است.

