حزب‌الله لبنان: سفیر آمریکا فورا احضار شود

در پی توهین فرستاده آمریکا به خبرنگاران لبنانی حزب الله خواهان احضار سفیر واشنگتن در بیروت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حزب الله لبنان از اهانت هیئت آمریکایی به ویژه تام باراک به خبرنگاران لبنانی در کاخ ریاست جمهوری این کشور انتقاد کرد.

این حزب اعلام کرد که منطق قلدری و برتری جویی آمریکا در برابر خبرنگاران لبنانی غافلگیر کننده نیست. مقامات این کشور باید فوراً سفیر آمریکا را احضار کرده و او را توبیخ کنند.

«تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان در کاخ «بعبدا» به خبرنگاران توهین کرد و گفت: «به محض اینکه اوضاع آشفته و رفتارها حیوانی شود، ما اینجا را ترک خواهیم کرد».

این در حالی است که دفتر ریاست جمهوری لبنان این رفتار را غیر عمدی توصیف کرد!

