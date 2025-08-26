به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که ادامه جنگ علیه غزه «اسرائیل» را در معرض تحقیر و اسرائیلیها را در بنبست قرار میدهد.
ماکرون در نامهای رسمی خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از او خواست که «فرار مرگبار و غیرقانونی به جلو با ادامه دادن جنگ دائمی در غزه» را متوقف کند.
در نامهای که امروز سهشنبه در روزنامه «لوموند» فرانسه منتشر شد، ماکرون اتهامات نتانیاهو را مبنی بر اینکه فرانسه به «یهودستیزی» دامن میزند، رد و تأکید کرد که این موضوع «نباید سیاسی یا به سلاح تبدیل شود».
رئیس جمهور فرانسه در ادامه نامه خود افزود: متهم کردن فرانسه به انفعال در مواجهه با یهودستیزی که ما با تمام قوا با آن مبارزه می کنیم، اتهامی غیرقابل قبول و توهینی به تمام فرانسه است.
ماکرون همچنین بر لزوم توقف شهرکسازیهای «غیرقانونی و غیرقابل توجیه» اسرائیل در کرانه باختری تأکید کرد و بار دیگر خواستار احترام به قوانین بینالمللی و تلاش برای دستیابی به صلح در منطقه شد.
رئیس جمهور فرانسه همچنین از نتانیاهو خواست تا «کارزار مرگبار و بیملاحظهاش» در غزه را متوقف کند.
