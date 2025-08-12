  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۰

اقدام فرانسه علیه رژیم صهیونیستی

اقدام فرانسه علیه رژیم صهیونیستی

یک روزنامه عبری زبان از اقدام فرانسه علیه شرکت هواپیمایی رژیم صهیونیستی مستقر در پاریس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری زبان اورشلیم پست گزارش داد که فرانسه روند تمدید روادید کاری پرسنل امنیتی شرکت هواپیمایی العال رژیم صهیونیستی در پاریس را به عنوان بخشی از هیئت‌های دیپلماتیک متوقف کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است، این اقدام به دلیل تداوم جنگ علیه نوار غزه صورت می‌گیرد.

پیش از این امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از قصد و نیت پاریس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داده بود.

این در حالی است که فرانسه به همراه دیگر کشورهای غربی همواره جزء حامیان اصلی رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم بوده‌اند.

کد خبر 6558132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها