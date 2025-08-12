اقدام فرانسه علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری زبان اورشلیم پست گزارش داد که فرانسه روند تمدید روادید کاری پرسنل امنیتی شرکت هواپیمایی العال رژیم صهیونیستی در پاریس را به عنوان بخشی از هیئت‌های دیپلماتیک متوقف کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است، این اقدام به دلیل تداوم جنگ علیه نوار غزه صورت می‌گیرد.

پیش از این امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از قصد و نیت پاریس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داده بود.

این در حالی است که فرانسه به همراه دیگر کشورهای غربی همواره جزء حامیان اصلی رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم بوده‌اند.