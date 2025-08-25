محورهای رایزنی «ماکرون» با امیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در سخنانی پیرامون جنایت فجیع رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان ناصر در نوار غزه با خودداری از محکوم کردن ادامه جنایتهای اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در این باریکه، گفت: کشته شدن روزنامهنگاران و غیرنظامیان در حملات هوایی اسرائیل به بیمارستانی در غزه کاملاً غیرقابل قبول است و رسانهها باید بتوانند آزادانه کار خود را انجام دهند.
رئیس جمهور فرانسه در این خصوص ادامه داد: ما از نزدیک با قطر همکاری میکنیم تا موفقیت تلاشهای میانجیگران در آمادهسازی کنفرانس راه حل (موسوم به) دو دولتی که قرار است در ماه سپتامبر در نیویورک برگزار شود، تضمین شود.
«امانوئل ماکرون» در ادامه گفت: در تماس تلفنی با امیر قطر، درباره وضعیت اسفناک غزه، حمایت از حاکمیت لبنان و ثبات سوریه و همچنین تلاشها در خصوص برنامه هستهای (صلح آمیز) ایران گفتگو کردم.
نظر شما