ماکرون: حمله اسرائیل به غزه باعث جنگ دائمی در منطقه می‌شود

رئیس‌جمهور فرانسه هشدار داد که حمله برنامه‌ریزی‌شده اسرائیل به غزه فاجعه‌بار خواهد بود و منطقه را به ورطه جنگی مداوم خواهد کشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در سخنانی گفت: حمله برنامه‌ریزی‌شده اسرائیل به غزه منجر به فاجعه‌ای واقعی برای هر دو طرف خواهد شد و منطقه را به ورطه جنگی مداوم خواهد کشاند.

ماکرون در ادامه تأکید کرد: تنها عملیاتی که می‌تواند به جنگ پایان دهد، برقراری آتش‌بس دائمی در غزه و آزادی همه اسرا است.

این اظهارات ماکرون در حالی است که وزیر امور خارجه اسپانیا در تازه ترین موضع گیری در قبال غزه به الجزیره گفت: اشغال غزه راهی برای صلح نیست و آنچه در این باریکه اتفاق می‌افتد، نقض قوانین بین‌المللی است. ما خواستار آتش‌بس فوری هستیم.

