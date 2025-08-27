صالحی امیری: منعی برای ورود گردشگران خارجی به ایران نداریم

رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محدودیت ورود گردشگران خارجی به صورت انفرادی و بدون راهنما گفت: تا کنون هیچ اطلاعی درباره این موضوع نگرفته‌ام و هیچ ابلاغی به ما نشده است. من به عنوان وزیر و همکارانم در وزارتخانه اطلاعی از این موضوع نداریم. نه در وزارت میراث فرهنگی و نه در دولت مصوبه‌ای برای این موضوع نداشته‌ایم.

وی افزود: زمانی این موضوع می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که به دستگاه ما اطلاع داده باشند و از نظر ما هیچ منعی برای ورود گردشگران خارجی به ایران وجود ندارد.