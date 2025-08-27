  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۱۸

صالحی امیری: منعی برای ورود گردشگران خارجی به ایران نداریم

صالحی امیری: منعی برای ورود گردشگران خارجی به ایران نداریم

وزیر میراث فرهنگی گفت: در وزارت میراث فرهنگی و دولت مصوبه ای درباره ایجاد محدودیت برای ورود گردشگران خارجی به ایران نداشته‌ایم.

رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محدودیت ورود گردشگران خارجی به صورت انفرادی و بدون راهنما گفت: تا کنون هیچ اطلاعی درباره این موضوع نگرفته‌ام و هیچ ابلاغی به ما نشده است. من به عنوان وزیر و همکارانم در وزارتخانه اطلاعی از این موضوع نداریم. نه در وزارت میراث فرهنگی و نه در دولت مصوبه‌ای برای این موضوع نداشته‌ایم.

وی افزود: زمانی این موضوع می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که به دستگاه ما اطلاع داده باشند و از نظر ما هیچ منعی برای ورود گردشگران خارجی به ایران وجود ندارد.

کد خبر 6571691
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها