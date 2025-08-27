تحلیلگر صهیونیست: اشغال غزه منجر به تسلیم حماس نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، آوی یسخاروف تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش صهیونیستی طی هفته‌های آینده برای یک عملیات زمینی جدید در داخل شهر غزه آماده می‌شود و این عملیات ممکن است به مناطق دیگری مانند اردوگاه‌های مرکزی (البریج، المغازی، النصیرات) و دیرالبلح نیز گسترش یابد.

وی افزود که این عملیات تخریب گسترده‌ای شبیه آنچه در رفح و خان یونس رخ داد، به دنبال خواهد داشت و احتمالاً شهدا و مجروحان زیادی را در میان غیر نظامیان ایجاد خواهد کرد. علاوه بر اینکه تلفات رژیم صهیونیستی نیز در این عملیات سنگین خواهد بود و احتمال به اسارت در آمدن نیروهای صهیونیست نیز وجود دارد.

یسخاروف خاطرنشان کرد که بر خلاف تبلیغات صهیونیست‌ها، این عملیات منجر به فروپاشی جنبش حماس نخواهد شد، بلکه این جنبش را به ادامه نبرد از طریق اعزام مبارزان بیشتر و سنگر گرفتن در شبکه تونل‌هایی که در دو سال گذشته حفر کرده است، سوق خواهد داد.

وی با بیان اینکه «حماس به استراتژی خود مبنی بر فرسایش ارتش اسرائیل ادامه خواهد داد» افزود که کابینه نتانیاهو از این عملیات، پیش از هر چیز، به دنبال تضمین بقای ائتلاف حاکم است، نه یک پیروزی نظامی واقعی. زیرا یک توافق جامع که به جنگ پایان دهد و اسرا را آزاد کند، در دستور کار نیست، چرا که چنین توافقی ممکن است به سلطه او بر سرزمین‌های اشغالی پایان دهد.

این تحلیلگر صهیونیست با اشاره به گسترش اعتراضات ضد کابینه نتانیاهو تاکید کرد: این موج جدید از تظاهرات، امید را به بخش وسیعی از جامعه اسرائیل بازگردانده و گروه‌هایی را که از صحنه‌ها غایب بودند، مانند جوانان، دانشجویان دانشگاه، اعضای جنبش‌های پیشاهنگی، و حتی سربازان ذخیره، به میدان آورده است.

یسخاروف ادامه داد که واکنش وزرای کابینه نتانیاهو به این اعتراضات و معرفی کردن آنها به عنوان عناصر خائن و تحریک کننده فضای داخلی، باعث مهار آن نشده، بلکه به شتاب آن افزوده است.

یسخاروف در پایان گفت که نظرسنجی‌ها نشان دهنده رویکرد عمومی جامعه صهیونیست است و اکثریت قاطع صهیونیست‌ها از توافق برای بازگرداندن اسرا حمایت می‌کنند، حتی اگر منجر به توقف فوری جنگ شود. به اعتقاد وی این موضوع به معنای خیانت یا حمایت از حماس نیست، بلکه درک این واقعیت است که رژیم صهیونیستی بدون بازگرداندن اسرا قادر به بهبودی اوضاع نخواهد بود. این در حالی است که نتانیاهو همچنان در مسیر تحقق توافق جامع سنگ اندازی می‌کند.