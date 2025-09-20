به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره‏، خانواده‌های اسرای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بار دیگر برای شرکت در تظاهرات گسترده عصر‬ امروز در قدس و تل آویو از ساکنان سرزمین‌های اشغالی دعوت می‌کنند.

در این بیانیه، خانواده‌های اسرای صهیونیست اعلام کردند که هدف اصلی این تظاهرات اعتراض آمیز، ادامه درخواست برای بازگشت اسرای اسرائیلی از غزه است.

این تظاهرات تقریباً به صورت هفتگی در سرزمین‌های اشغالی برگزار می‌شود و شرکت کنندگان در آن خواستار افزایش فشار بر نتانیاهو در روند تسهیل آزادی اسرای صهیونیست از هر طریق ممکن از جمله توافق آتش بس با حماس می‌شوند.