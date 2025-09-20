  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۱

فراخوان خانواده‌های اسرای صهیونیست برای تظاهرات ضد نتانیاهو

فراخوان خانواده‌های اسرای صهیونیست برای تظاهرات ضد نتانیاهو

خانواده‌های اسرای رژیم صهیونیستی برای برگزاری تظاهرات گسترده ضد نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و تل‌آویو فراخوان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره‏، خانواده‌های اسرای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بار دیگر برای شرکت در تظاهرات گسترده عصر‬ امروز در قدس و تل آویو از ساکنان سرزمین‌های اشغالی دعوت می‌کنند.

در این بیانیه، خانواده‌های اسرای صهیونیست اعلام کردند که هدف اصلی این تظاهرات اعتراض آمیز، ادامه درخواست برای بازگشت اسرای اسرائیلی از غزه است.

این تظاهرات تقریباً به صورت هفتگی در سرزمین‌های اشغالی برگزار می‌شود و شرکت کنندگان در آن خواستار افزایش فشار بر نتانیاهو در روند تسهیل آزادی اسرای صهیونیست از هر طریق ممکن از جمله توافق آتش بس با حماس می‌شوند.

کد خبر 6595068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها