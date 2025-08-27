به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عمار عمار، مدیر منطقه‌ای بخش اطلاع‌رسانی یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا، اعلام کرد که بمباران‌های مداوم و کشته و زخمی شدن هزاران کودک، حدود یک میلیون و صد هزار نفر از آن‌ها را دچار صدمات شدید روانی و عاطفی کرده است.

وی افزود: آنچه امروز در غزه می‌بینیم فقط جنگ علیه کودکان نیست، بلکه نابودی زندگی به معنای واقعی آن است.

وی به تخریب گسترده بیمارستان‌ها، مدارس، شبکه‌های آب و منازل اشاره کرد و گفت: محرومیت از کمک‌های بشردوستانه، گرسنگی، آوارگی و خشونت بی‌پایان به بخشی اجتناب‌ناپذیر از زندگی روزمره کودکان غزه تبدیل شده است.

بر اساس گزارش یونیسف، بیش از نیم‌میلیون نفر از مردم غزه به ویژه کودکان درگیر قحطی و گرسنگی شدید هستند و شمار زیادی از مرگ‌ومیرها ناشی از این شرایط، قابل پیشگیری بوده است.

عمار با اشاره به انتشار تصاویر کودکان و نوزادان لاغر و بیمار که قربانی سیاست گرسنگی سازمان یافته رژیم صهیونیستی شده‌اند، گفت هیچ اقدام جدی و مؤثری برای توقف این بحران صورت نگرفته است.

یونیسف همچنین از جهش نگران کننده سوءتغذیه در غزه خبر داد و گفت که تنها در ماه ژوئیه گذشته بیش از ۱۲ هزار کودک از سوءتغذیه حاد رنج برده‌اند و حدود یک کودک از هر چهار کودک دچار نوع شدید این بیماری است؛ وضعیتی که کشنده‌ترین شکل سوءتغذیه توصیف شده و پیامدهای ویرانگری بر سلامت جسمی و روانی در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد.

این نهاد سازمان ملل تأکید کرد که تلاش‌ها برای رساندن مواد غذایی، دارو و دیگر اقلام ضروری ادامه دارد، اما محاصره و محدودیت‌های رژیم صهیونیستی مانع اصلی در مسیر امدادرسانی است.

از سوی دیگر دکتر احمد الفرا، مدیر بخش کودکان و زایمان در مجتمع پزشکی ناصر، در گفتگو با شبکه الاقصی تأکید کرد که جهان باید در برابر قحطی گسترده در غزه احساس شرم کند.

وی با اشاره به تأثیرات فاجعه‌بار بحران تغذیه بر سلامت کودکان و بیماران گفت: «بیماری‌های مزمن به‌طور گسترده‌ای تحت تأثیر سوءتغذیه قرار گرفته‌اند و رشد کودکان در معرض عقب‌ماندگی است.

به گفته دکتر الفرا، در حال حاضر حدود ۵ هزار بیمار مزمن در نوار غزه شناسایی شده‌اند که سوءتغذیه، کنترل بیماری‌های آنان مانند اختلالات قند خون را دشوارتر کرده است.