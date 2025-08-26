به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، صدها هزار نفر از شهرکنشینان صهیونیست بار دیگر با برگزاری تظاهرات در تلاویو خواستار پایان دادن به جنگ علیه غزه و امضای توافق تبادل اسرا با حماس شدند.
شهرکنشینان صهیونیست همه روزه با برگزاری تظاهرات خواستار بازگشت هرچه زودتر اسرای صهیونیست هستند.
تل آویو، مرکز رژیم صهیونیستی و سایر سرزمینهای اشغالی فلسطین در روزهای گذشته شاهد برگزاری تظاهرات بیسابقه صهیونیستها علیه سیاستهای کابینه این رژیم به ریاست بنیامین نتانیاهو و تصمیم اخیر آن برای انجام عملیات نظامی برای اشغال غزه بوده است.
در روزهای گذشته معترضان در مقابل خانههای مقامات و وزرای کابینه نتانیاهو از جمله «یسرائیل کاتز»، وزیر جنگ و «ران درمر»، وزیر امور استراتژیک تجمع کردند و خواستار آزادی اسرای اسرائیلی در غزه شدند.
نمایندگان خانوادههای اسرای صهیونیست در غزه میگویند که هدف، اعمال فشار بر کابینه نتانیاهو برای انعقاد توافق تبادل اسرا با حماس است.
رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورَد.
۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۳۰ دی ۱۴۰۳) بر اساس توافقی میان حماس و رژیم صهیونیستی، در نوار غزه آتشبس برقرار شد و بر اساس آن، تعدادی از اسیران مبادله شدند، اما در ادامه، رژیم صهیونیستی از ورود به مذاکرات مرحله دوم آتش بس، سر باز زد و از بامداد سهشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) با نقض مفاد آتشبس، تجاوزهای نظامی خود به نوار غزه را از سر گرفت.
