لغو سفر فرستاده آمریکا به جنوب لبنان از ترس اعتراضات مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تام باراک فرستاده آمریکا، سفر خود را به صور و الخیام واقع در جنوب لبنان لغو کرد. این اقدام باراک از ترس شدت گرفتن اعتراضات مردمی در این مناطق صورت گرفت.

ساعتی قبل خبرنگار المیادین از برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز در شهر الخیام در اعتراض به مداخلات آمریکا علیه لبنان و همزمان با سفر هیئت آمریکایی به این منطقه خبر داد.

رسانه‌های خبری همچنین فیلم گشت زنی باراک با هلیکوپتر نظامی در حریم هوایی جنوب لبنان را منتشر کردند.

این در حالیست که مقامات لبنانی هیچ واکنشی به مداخلات آمریکا در امور داخلی این کشور از جمله سلاح مقاومت نشان نمی‌دهند.