آسوشیتدپرس: درباره سطح دسترسی توافقی بین آژانس و ایران نهایی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل دیپلماتی نزدیک به آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی شد که بازرسی این نهاد از سایتهای هستهای ایران، فعلاً به تاسیساتی محدود خواهد شد که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران آسیب ندیدهاند.
آسوشیتدپرس به نقل از این دیپلمات نوشت که «هرچند درباره سطح دسترسی بازرسان بین آژانس و تهران توافقی نهایی نشده است اما انتظار میرود که این توافق حاصل و نهایی شود.»
وی همچنین مدعی شد که «بازرسیها در حال حاضر تنها به تاسیساتی مربوط خواهد شد که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل آسیب ندیدند.»
به ادعای یک دیپلمات دیگر، نمایندگان سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه، انگلیس) در جریان مذاکرات دیروز با نمایندگان ایران در دستیابی به توافقی بر سر نحوه اجتناب از فعال شدن «مکانیسم ماشه» در ضربالاجل کوتاه باقیمانده تا فعال شدن آن، ناکام ماندند.
این دیپلمات اضافه کرد که در آستانه اتمام ضربالاجل تروئیکای اروپایی به ایران که تا پایان ماه جاری میلادی تعیین شده است، تلاشها برای دستیابی به یک راهحل ادامه خواهد یافت. مکانیسم ماشه (اسنپبک) به معنای بازگشت تحریمهای گسترده سازمان ملل متحد پیش از توافق هستهای سال ۲۰۱۵( برجام) است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه دیروز در گفتگویی تلویزیونی درباره جزئیات مذاکره ایران با سه کشور اروپایی گفت: در مذاکره امروز ایران با سه کشور اروپایی، مطالبه ایران در زمینه رفع تحریمها و حقوق هستهای صریح و روشن به طرف اروپایی گفته شد.
وی افزود: «به اروپاییها تشریح کردیم که بهدلایل حقوقی حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارند و اگر چنین اتفاقی بیفتد برای آنها تبعات خواهد داشت. در هفتههای اخیر کشورهای اروپایی ادعای توسل به سازوکار بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت را مطرح کرده بودند که ایران در مواضع اصولی خود تأکید کرد. بر اساس دلایل روشن حقوقی و قانونی، سه کشور اروپایی چنین حقی ندارند و در صورت اقدام، تبعات آن متوجه همان کشورها خواهد بود. قرار شد در روزهای آینده تماسها بین طرفین ادامه پیدا کند.»
