به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا امروز سه شنبه تحریم‌های جدیدی را در رابطه با ایران رسانه‌ای کرد.

وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص ادعا کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌ها به مدیریت ولید السامرایی (السامرایی) را به دلیل (بهانه) قاچاق نفت ایران که به عنوان نفت عراق پنهان شده بود، تحریم کرد!

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه با تکرار ادعاهای واهی پیشین کشورش مدعی شد که واشنگتن به تلاش خود برای تحریم نفتی تهران ادامه خواهد داد.

براساس اعلام این وبگاه، ۹ نفت کش، ۷ شرکت و یک فرد(با ملیت عراقی) به فهرست تحریم‌های ضد ایرانی اضافه شده اند.