۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

دیدگاه خبرنگار وال‌استریت ژورنال درباره نشست ژنو

خبرنگار «وال‌استریت ژورنال» دیدگاه خود را در خصوص نشست ژنو میان تروئیکای اروپایی و ایران رسانه ای کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در خصوص نشست ژنو ادعا کرد: منابع آگاه از مذاکرات ژنو بین ۳ کشور اروپایی / ‏ اتحادیه اروپا و ایران اعلام کردند که این نشست هیچ نتیجه قطعی نداشته است.

خبرنگار روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» افزود: من متوجه شده‌ام که ایران قول‌هایی داده است، اما آنها فاقد جزئیات یا مفاهیم لازم بودند.

«لارنس نورمن» ادعا کرد: بعلاوه؛ درک من این است که اسنپ بک همچنان مسیر رویدادها پس از جلسه امروز ژنو است. اما تصمیمات نهایی گرفته نشده است.

این در حالیست که المیادین پیشتر اعلام کرد: نشست تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به E۳) و ایران بدون صدور هیچ بیانیه‌ای پایان یافت.

