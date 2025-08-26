به گزارش خبرگزاری مهر، «لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در خصوص نشست ژنو ادعا کرد: منابع آگاه از مذاکرات ژنو بین ۳ کشور اروپایی / اتحادیه اروپا و ایران اعلام کردند که این نشست هیچ نتیجه قطعی نداشته است.
خبرنگار روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» افزود: من متوجه شدهام که ایران قولهایی داده است، اما آنها فاقد جزئیات یا مفاهیم لازم بودند.
«لارنس نورمن» ادعا کرد: بعلاوه؛ درک من این است که اسنپ بک همچنان مسیر رویدادها پس از جلسه امروز ژنو است. اما تصمیمات نهایی گرفته نشده است.
این در حالیست که المیادین پیشتر اعلام کرد: نشست تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به E۳) و ایران بدون صدور هیچ بیانیهای پایان یافت.
نظر شما