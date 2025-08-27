نیویورک تایمز: سیاست های ترامپ اثر معکوس دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی به تبعات سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پرداخت و اعلام کرد اعمال تعرفه وارداتی بر ورود کالا از دیگر کشورها نه تنها اثرگذاری آمریکا در جهان را بهبود نمی بخشد بلکه به کاهش آن نیز منجر میشود.
بنا به اعلام این روزنامه، اگر چه اروپا، کره جنوبی و ژاپن به صورت تاکتیکی با خواستههای آمریکا در مذاکرات تجاری موافق کردند، اما بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه نظیر هند و برزیل بعید است که به کاخ سفید امتیاز بدهند.
در موضوع برزیل، پس از اعمال تعرفه بر واردات کالا از این کشور به آمریکا توسط ترامپ، صادرکنندگان برزیلی به سمت توسعه مناسبات خود با کشورهای آفریقایی، اروپایی، خاورمیانه و جنوب آسیا رفته اند.
شرکتهای هندی هم به سرعت در حال دریافت مجوز واردات کالاهای خود در برخی کشورهای هستند.
نظر شما