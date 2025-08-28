کاخ سفید هند را وسوسه کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پیتر ناوارو، مشاور ارشد تجارت و تولید کاخ سفید مدعی شد که هندوستان در صورت توقف خرید نفت از روسیه، همین فردا از کاهش ۲۵ درصدی تعرفه‌ای بهره‌مند می‌شود.

ناوارو به بلومبرگ گفت که «واقعا آسان است. هند اگر خرید نفت روسیه و سوخت‌رسانی به ماشین جنگی (مسکو) را متوقف کند، همین فردا می‌تواند ۲۵ درصد کاهش تعرفه دریافت کند.»

وی مدعی شد: وقتی که هند نفت تخفیف‌دار روسیه را می‌خرد و آن را در جهان به فروش می‌رساند، مسکو از درآمد آن برای تأمین بودجه ماشین جنگی و کشتار هر چه بیشتر اوکراینی‌ها استفاده می‌کند.

مقام کاخ سفید نارندرا مودی، نخست وزیر هند را به تأمین بودجه مسکو برای خرید «پهپاد و بمب برای کشتن اوکراینی‌ها» از طریق فروش نفت، متهم کرده است!

وی با اشاره به اینکه جاده صلح در اوکراین تا حدی از دهلی‌نو عبور می‌کند، اضافه کرد: حقیقت این است که هند و چین باید از خرید نفت روسیه دست بردارند. همین کار را فردا انجام دهید و جنگ تمام خواهد شد. اگر کشورها فقط این کار را انجام دهند (خرید نفت روسیه را متوقف کنند)، فقط کافی است که اندکی منتظر بمانیم و خواهیم دید که (ولادیمیر) پوتین، رئیس جمهور روسیه دیگر پولی برای تأمین بودجه جنگ ندارد.

تعرفه‌های ۵۰ درصدی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه هند، از دیروز اجرایی شد. تعرفه ۲۵ درصدی اولیه واشنگتن علیه دهلی‌نو اوایل این ماه اعمال شد اما ترامپ به عنوان تنبیه، ۲۵ درصد تعرفه اضافی بابت خرید نفت روسیه علیه هند اعمال کرد و مجموعاً آن را به ۵۰ درصد رساند.

به گفته دفتر نمایندگی تجاری آمریکا، حجم تجارت متقابل هند و آمریکا در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۱۲۹ میلیارد دلار بود و واشنگتن در این بازه کسری تجاری ۴۵.۸ میلیارد دلاری را با دهلی‌نو ثبت کرده است.