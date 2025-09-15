داسیلوا خطاب به ترامپ؛ «دموکراسی برزیل قابل مذاکره نیست»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی‌نیوز، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل با انتقاد از تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا روی واردات کالاهای برزیلی به این کشور، گفت که این اقدام غیرمنطقی و سیاسی‌کاری است.

داسیلوا در مقاله‌ای در نیویورک‌تایمز نوشت که دولت وی از مذاکرات بر سر هر موضوعی که بتواند منافع متقابل به همراه داشته باشد، استقبال می‌کند. وی اضافه کرد که «اما دموکراسی و حاکمیت برزیل روی میز مذاکره نیست.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ماه جولای با اشاره به آنچه وی «پاپوش ساختن برای ژائر بولسونارو، رئیس جمهور سابق این کشور» خوانده است که در آن مقطع به تلاش غیرقانونی برای حفظ قدرت متهم بود، تعرفه‌های مذکور را علیه برزیل اعمال کرد.

محاکمه بولسونارو پنجشنبه هفته گذشته و پس از رأی هیئتی از قضات دیوان عالی مبنی بر تلاش وی برای کودتا پس از شکست انتخاباتی در برابر لولا در سال ۲۰۲۲، به سرانجام رسید و به هراس‌ها درباره اقدامات بیشتر آمریکا علیه برزیل دامن زد.

لولا گفت که بابت این «تصمیم تاریخی» به دیوان عالی برزیل افتخار می‌کند که نظامی قضائی برزیل و حاکمیت دموکراتیک قانون را تضمین کرده و «پرونده‌سازی» هم نمی‌کند.

وی اضافه کرد که این حکم پس از ماه‌ها تحقیقات که به افشای نقشه‌هایی برای ترور من، معاون رئیس جمهور و یکی از قضات دیوان عالی انجامید، صادر شد.

رئیس جمهور برزیل درباره جنگ تعرفه‌ای آمریکا با اشاره به مازاد تجاری ۴۱۰ میلیارد دلاری حاصل از تجارت دوجانبه کالا و خدمات که آمریکا طی ۱۵ سال گذشته اندوخته است، اضافه کرد که این تعرفه‌های اضافی «نه تنها نامعقول بلکه غیرمنطقی هم هستند.»

این مقاله چاپ‌شده در نیویورک‌تایمز نشانه‌ای است مبنی بر اینکه برزیل خود را برای تحریم‌های احتمالی بیشتر پس از حکم دیوان عالی این کشور آماده می‌کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا پس از حکم روز پنجشنبه دیوان عالی برزیل در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که دولت ترامپ «پاسخ مقتضی خواهد داد.»

وزارت خارجه برزیل اظهارات روبیو را تهدیدی نامناسب خواند که البته دولت این کشور را نمی‌ترساند و اضافه کرد که ساختار قضائی برزیل مستقل و روند دادرسی منصفانه در محاکمه بولسونارو صورت گرفته است.