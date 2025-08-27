به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، بعد از ظهر چهارشنبه، در حاشیه مراسم افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های شهرداری همزمان با هفته دولت، با اشاره به اهتمام دولت چهاردهم در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی اظهار داشت: شهرستان پاکدشت از نظر تعداد پروژه‌ها و حجم اعتبارات هزینه شده در نیمه نخست سال جاری، پس از تهران رتبه دوم استان را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه ده‌ها پروژه عمرانی و خدماتی در این هفته به بهره‌برداری رسید، افزود: اجرای این طرح‌ها پاسخ به بخشی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان است و قطعاً در ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود چهره پاکدشت نقش‌آفرین خواهد بود.

حیدری تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ پروژه شهرداری پاکدشت آماده بهره‌برداری است و نزدیک به ۵۰ پروژه دیگر نیز در حال اجراست که اعتبارات قابل توجهی برای آنها تخصیص یافته است.

فرماندار پاکدشت با اشاره به شعار «آینده روشن» شهرداری گفت: وضعیت فعلی شهر متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و جایگاه پاکدشت نیست و تلاش می‌کنیم با همکاری شوراهای شهر و شهرداران متخصص، تغییر چهره شهری و محرومیت‌زدایی را محقق کنیم.

وی ادامه داد: علاوه بر پروژه‌های شهری، در حوزه‌های درمانی، ورزشی، سرمایه‌گذاری و نیروگاه‌های خورشیدی نیز طرح‌های مهمی در دست اقدام است که در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات صورت گرفته در مدت کوتاه فعالیت دولت چهاردهم نویدبخش آینده‌ای روشن برای پاکدشت است و در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های بزرگ‌تر در حوزه‌های مختلف خواهیم بود.