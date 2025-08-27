  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

پاکدشت رتبه دوم استان تهران در اجرای پروژه‌های عمرانی

پاکدشت- فرماندار پاکدشت گفت: پاکدشت در اجرای پروژه‌های عمرانی طی شش ماه گذشته موفق به کسب رتبه دوم در استان تهران شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، بعد از ظهر چهارشنبه، در حاشیه مراسم افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های شهرداری همزمان با هفته دولت، با اشاره به اهتمام دولت چهاردهم در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی اظهار داشت: شهرستان پاکدشت از نظر تعداد پروژه‌ها و حجم اعتبارات هزینه شده در نیمه نخست سال جاری، پس از تهران رتبه دوم استان را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه ده‌ها پروژه عمرانی و خدماتی در این هفته به بهره‌برداری رسید، افزود: اجرای این طرح‌ها پاسخ به بخشی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان است و قطعاً در ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود چهره پاکدشت نقش‌آفرین خواهد بود.

حیدری تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ پروژه شهرداری پاکدشت آماده بهره‌برداری است و نزدیک به ۵۰ پروژه دیگر نیز در حال اجراست که اعتبارات قابل توجهی برای آنها تخصیص یافته است.

فرماندار پاکدشت با اشاره به شعار «آینده روشن» شهرداری گفت: وضعیت فعلی شهر متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و جایگاه پاکدشت نیست و تلاش می‌کنیم با همکاری شوراهای شهر و شهرداران متخصص، تغییر چهره شهری و محرومیت‌زدایی را محقق کنیم.

وی ادامه داد: علاوه بر پروژه‌های شهری، در حوزه‌های درمانی، ورزشی، سرمایه‌گذاری و نیروگاه‌های خورشیدی نیز طرح‌های مهمی در دست اقدام است که در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات صورت گرفته در مدت کوتاه فعالیت دولت چهاردهم نویدبخش آینده‌ای روشن برای پاکدشت است و در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های بزرگ‌تر در حوزه‌های مختلف خواهیم بود.

