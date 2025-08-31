۱۷ مدرسه جدید در پاکدشت در دست ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، بعد از ظهر یکشنبه، در مراسم افتتاح چهار پروژه آموزشی و ورزشی پاکدشت ضمن اشاره به تأکید ویژه رئیسجمهور بر عدالت آموزشی و نهضت مدرسهسازی گفت: افتتاح این پروژهها گامی مهم در راستای رفع نیازهای آموزشی منطقه و تحقق عدالت آموزشی است، امروز شاهد بهرهبرداری از دو مدرسه و دو فضای ورزشی در روستاهای پاکدشت هستیم که بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای آنها سرمایهگذاری شده است.
حیدری با اشاره به روند احداث مدارس در پاکدشت افزود: در پاکدشت نزدیک به ۱۷ مدرسه با همکاری خیرین نیکاندیش و حمایت دولت در دست ساخت است که بخشی از این تلاشها امروز به ثمر نشست، خیرین عزیز بازوان توانمند آموزش و پرورش هستند و بخش عمدهای از موفقیتهای ما در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری برای توسعه فضاهای آموزشی مرهون همراهی آنان است.
فرماندار پاکدشت تصریح کرد: سهمیهای که دولت چهاردهم برای پروژههای آموزشی در نظر گرفته است با همدلی و مشارکت خیرین به سرانجام خواهد رسید و امیدواریم تا نیمه سال آینده مابقی مدارس در دست ساخت نیز تکمیل و تحویل شود تا بتوانیم کمبودهای آموزشی شهرستان را به طور کامل برطرف کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: اجرای طرحهای آموزشی در پاکدشت فراتر از یک پروژه عمرانی است و سرمایهگذاری برای آینده فرزندان این دیار محسوب میشود. با تلاش دولت و خیرین، شرایط بهتر و فضای آموزشی مناسبتری برای دانشآموزان فراهم خواهد شد.
