حیدری:دهیاران پاکدشت موظف به پاسخگویی و پرهیز از ورود به سیاست هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، بعد از ظهر یکشنبه، در نشست با دهیاران بخشهای مرکزی و شریفآباد، بر نقش محوری دهیاران در توسعه روستاها و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: دهیاران ستونهای اصلی توسعه پایدار هستند و باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی و محلی، خدمترسانی به مردم را افزایش دهند.
فرماندار پاکدشت ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: با توجه به زیرساختهای محدود روستایی، پاسخگویی به مردم دشوار است اما دهیاران میتوانند با پیگیری جدی مشکلات را کاهش دهند. حضور تماموقت در دفاتر و برنامهریزی صحیح برای پروژهها ضروری است و بودجههای دهیاری باید صرف پروژههای واقعی و اولویتهای مردم شود.
حیدری با اشاره به بازدیدهای میدانی از روستاها افزود: مدیران ادارات و شوراها در محل حضور مییابند و مصوبات لازم در حوزههای راههای روستایی، ساختوسازها و خدمات عمومی اتخاذ و پیگیری میشود.
وی همچنین دهیاران را به پرهیز از ورود به بازیهای سیاسی و انتخاباتی توصیه کرد و گفت: جایگاه دهیار و شورا امانت مردم است و تجربه نشان داده هرجا شورای قوی و دهیار دلسوز بوده، ۷۰ تا ۸۰ درصد مطالبات مردم پاسخ داده شده است.
فرماندار پاکدشت در بخش شریفآباد نیز با تأکید بر استقلال دهیاران در انتخابات شوراها، اظهار داشت: دهیاران باید در چارچوب قانون از روند انتخابات پشتیبانی کنند و از حمایت از جریانها یا افراد سیاسی خودداری نمایند. هرگونه فعالیت انتخاباتی مردم یا نامزدها باید به موقع به بخشداری گزارش شود تا ارزیابیها و بررسی صلاحیتها بهدرستی انجام شود.
حیدری در پایان گفت: عملکرد دهیاران شامل پروژههای عمرانی، خدمات اجتماعی و ارتباط با مردم مورد ارزیابی قرار میگیرد و دهیارانی که عملکرد مطلوب نداشته باشند، جایگزین خواهند شد، هدف ما ایجاد امید و اعتماد مردم و توسعه همهجانبه روستاهاست.
نظر شما