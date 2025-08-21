به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۰۵ پروژه عمرانی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی در شهرستان پاکدشت با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

فرماندار پاکدشت با اعلام این خبر گفت: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف شامل صنفی و صنعتی، کشاورزی، زیرساختی و عمرانی است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغال بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهید رئیسی در هفته دولت، تصریح کرد: این ایام فرصت مغتنمی برای نمایش دستاوردهای دولت در توسعه و آبادانی شهرستان پاکدشت است و امسال با افتتاح و کلنگ‌زنی این پروژه‌ها، گام‌های مؤثری در توسعه زیرساختی و اقتصادی منطقه برداشته می‌شود.

فرماندار پاکدشت در تشریح جزئیات پروژه‌ها اظهار داشت: در بخش صنفی و صنعتی ۲۸ پروژه با اعتبار بیش از ۱۲ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال شامل راه‌اندازی خطوط تولید، کلنگ‌زنی شهرک صنفی صنعتگران، افتتاح اتاق اصناف، فاز دوم میدان تره‌بار راه ابریشم و سردخانه امیرراد به بهره‌برداری می‌رسد که برای ۲ هزار و ۹۵۷ نفر اشتغالزایی خواهد داشت.

وی افزود: در بخش کشاورزی نیز ۴ پروژه با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریال در زمینه احداث و توسعه گلخانه‌ها و بسته‌بندی محصولات کشاورزی افتتاح می‌شود که زمینه اشتغال مستقیم ۴۸ نفر را فراهم می‌کند و در ارتقای تولید نقش مهمی دارد.

حیدری درباره طرح‌های زیرساختی بیان کرد: چهار پروژه فیبر نوری با سرمایه‌گذاری ۹۳۵ میلیارد ریال افتتاح می‌شود که ضمن تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای، بهبود بازاریابی محصولات و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد می‌کند.

وی همچنین از اجرای ۶۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان خبر داد که شامل سرپوشیده کردن کانال‌های شهری، کلنگ‌زنی دوربرگردان غیر مسطح بلوار امام رضا، احداث بوستان شهدای گمنام، اجرای طرح هادی روستاها، افتتاح دو مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و اصلاح باند کندرو ورودی شهر فرون‌آباد است و برای بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.

فرماندار پاکدشت در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها نه‌تنها رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد بلکه افق روشنی از توسعه پایدار و آبادانی شهرستان پاکدشت را با همت مدیران و همراهی مردم ترسیم خواهد کرد.