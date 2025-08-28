پیش بینی ۷۵ تن گوجه فرنگی در هر هکتار از زمین های کشاورزی گچساران

لیلا عطا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال در شهرستان گچساران ۸۶۴ هکتار کشت سبزی و صیفی جات داشتیم که از این میزان ۲۶۸ هکتار آن مربوط به کشت گوجه فرنگی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲۲ هکتار کشت گوجه فرنگی در شهرستان داریم، اظهار کرد: گوجه فرنگی شهرستان در دو فصل پاییز و بهار که به صورت نشائی از استان اصفهان تهیه شده کشت و به صورت آبیاری نواری انجام میشود.
رئیس جهاد کشاورزی گچساران تاکید کرد: پیش بینی میشود از هر هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان ۶۰ تا ۷۵ تن گوجه فرنگی برداشت شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۳۰۰ تن گوجه فرنگی گچساران به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده است اضافه کرد: در برداشته پاییز امسال هم بخش عمده گوجه فرنگی شهرستان به استانهای هم جوار و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر خواهد شد.
نظر شما