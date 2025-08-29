  1. استانها
  2. گلستان
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۴:۴۲

دولت باید تکلیف خود را با کشاورزان گلستان مشخص کند

دولت باید تکلیف خود را با کشاورزان گلستان مشخص کند

گرگان-نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: کشاورزان گلستان نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند و دولت باید پاسخگویی بیشتری نسبت به مشکلات آنها داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائم‌مقام، شامگاه پنجشنبه در شورای اداری گلستان که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد؛ گفت: کشاورزان گلستان نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند و دولت باید پاسخگویی بیشتری نسبت به مشکلات آنها داشته باشد.

قائم‌مقام با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کشاورزان و تأمین ۱۲ درصد از سبد غذایی کشور از سوی این استان گفت: گلستان به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور، محصولات مختلفی را به کشور ارائه می‌دهد، از جمله گندم، مرغ و طیور. اما این تلاش‌ها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و دولت باید تکلیف خود را با کشاورزان استان مشخص کند.

وی همچنین افزود: در حالی که کشاورزان گلستان همواره در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور بوده‌اند، اما همچنان با مشکلات زیرساختی و اقتصادی مواجه هستند که نیازمند توجه ویژه دولت است.

قائم‌مقام در ادامه اظهار کرد: ما باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا استان گلستان با وجود این ظرفیت‌ها، همچنان با مشکلات زیادی روبه‌روست. دولت باید در جلسات تخصصی خود این مسائل را جدی بگیرد و برای رفع آنها اقدامات عملی انجام دهد.

کد خبر 6573455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها