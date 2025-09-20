به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شریفی عصر شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی برای استان کرمانشاه سطح کشت جدیدی بر اساس میانگین سه‌ساله پیشنهاد داده بود که در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دانشگاه، کارشناسان آب و خاک و مسئولان جهاد کشاورزی مورد بازبینی قرار گرفت. وی افزود: رویکرد اصلی استان کاهش سطوح کشت و مدیریت منابع آب بر مبنای ظرفیت واقعی اراضی و منابع آبی است.

شریفی با اشاره به مصرف بالای آب در برخی محصولات بیان کرد: بر اساس محاسبات علمی، ذرت دانه‌ای به حدود ۱۵ هزار متر مکعب آب در هر هکتار نیاز دارد اما به دلیل تبخیر و تلفات شبکه‌های آبیاری، این میزان در عمل بالاتر است. وی با انتقاد از ناکارآمدی روش‌های آبیاری سنتی و حتی برخی سیستم‌های بارانی تأکید کرد که توسعه آبیاری نواری و قطره‌ای می‌تواند راندمان مصرف آب را حداقل ۴۰ درصد افزایش دهد.

وی توسعه کشت چغندر قند پاییزه را یکی از مهم‌ترین راهبردهای استان عنوان کرد و گفت: مصرف آب این محصول حدود پنج هزار متر مکعب در هر هکتار است که در مقایسه با چغندر بهاره یک‌سوم مصرف دارد. به گفته شریفی، سطح زیرکشت چغندر پاییزه طی چهار سال از کمتر از صد هکتار به بیش از شش هزار هکتار رسیده و قراردادهای جدیدی با کشاورزان برای توسعه این محصول منعقد شده است.

معاون جهاد کشاورزی کرمانشاه به اقدامات سختگیرانه در زمینه جلوگیری از کشت محصولات پرآب‌بر اشاره کرد و گفت: کشت برنج در اغلب مناطق استان ممنوع شده و تنها در محدوده‌های مرزی با استفاده از آب رودخانه‌های مرزی سهمیه محدودی به آن اختصاص یافته است. به گفته وی، در شرق استان حدود ۲۷۰ هکتار برنج که خارج از سهمیه کشت شده بود امحا شده است.

شریفی همچنین از توسعه سیستم‌های نوین کشت و مکانیزاسیون خبر داد و افزود: استفاده از کشت مستقیم بدون شخم، باعث حفظ رطوبت خاک و کاهش اثرات گلخانه‌ای می‌شود و عملکرد محصول را تا سه برابر افزایش داده است. او ادامه داد: در سال گذشته ۳۰۰ دستگاه کشت مستقیم با تسهیلات کم‌بهره در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت بذر اصلاح‌شده گفت: امسال بیش از صد درصد بذر مورد نیاز استان از نوع اصلاح‌شده تهیه شده که به طور میانگین ۲۵ درصد عملکرد تولید را افزایش می‌دهد. همچنین مصرف بذر در مزارع آبی از ۳۰۰ کیلوگرم به ۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار کاهش یافته و حدود هشت هزار تن بذر مازاد برای فروش به سایر استان‌ها فراهم شده است.

شریفی با بیان اینکه کرمانشاه در تولید برخی محصولات جایگاه برتر ملی دارد، افزود: در تولید نخود رتبه دوم کشور، در جو و گندم رتبه‌های برتر و در گوجه فرنگی با بهره‌گیری از آبیاری نواری راندمان بالایی کسب شده است. او خاطرنشان کرد: در حالی که سطح زیرکشت سیب زمینی به دلیل مصوبات کاهش یافته اما تولید پیاز و گوجه فرنگی برای تقویت صنایع فرآوری و کارخانه‌های رب گوجه در استان افزایش یافته است.

وی توسعه روش‌های مبارزه بیولوژیک با آفات را از دیگر دستاوردهای جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: با استفاده از تله‌های فرمونی، دفعات سمپاشی در باغات سیب و انگور به حداقل رسیده و ایمنی محصولات ارتقا یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه تأکید کرد: تحقق اهداف الگوی کشت و صرفه‌جویی در منابع آب نیازمند آموزش گسترده کشاورزان است. او خواستار همکاری صداوسیما، نهادهای مردمی و مراکز تحقیقاتی برای ارتقای آگاهی و مهارت بهره‌برداران شد و افزود: بدون آموزش، هیچ کشاورزی در دنیا به توسعه پایدار دست نیافته است.