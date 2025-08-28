برگزاری سومین رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی گوهر قلعه رودخانی سرپرست امور اجتماعی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اعلام این خبر اظهار کرد: این رویداد (ویژه مناطق کم برخوردار و محروم) از روز سه‌شنبه ۴ شهریور در مجموعه فرهنگی مسجد صاحب‌الزمان (عج) واقع در خیابان آسایش ۲۱ آغاز شد و طی سه روز با استقبال چشمگیر بانوان و خانواده‌ها برگزار شد.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این رویداد افزود: مشاوره اشتغال و کاریابی، معرفی تسهیلات حمایتی، مشاوره تخصصی کارآفرینی و توسعه کسب وکارهای تعاونی بانوان، غربالگری سلامت و آموزش‌های پیشگیرانه، مشاوره بیمه‌ای ویژه زنان خانه‌دار، دانشجویان، روستاییان و عشایر، آموزش مهارت‌های زندگی، مدیریت بحران و تاب‌آوری اجتماعی، مشاوره مهارت‌آموزی و هدایت شغلی، مشاوره روابط کارگری و کارفرمایی، ارائه خدمات بازنشستگی و تأمین اجتماعی، ویزیت و تجویز داروی رایگان و همچنین هماهنگی برگزاری اردوی فرهنگی و آموزشی برای دختران نوجوان بخشی از خدمات این رویداد بود.

گوهر ادامه داد: در این برنامه بیش از ۱۵۰ نفر از بانوان از خدمات تخصصی بهره‌مند شدند که نشان‌دهنده ضرورت استمرار چنین طرح‌هایی در مناطق کم‌برخوردار با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها است.

وی همچنین با اشاره به شناسایی نیازهای جدید در جریان برگزاری رویداد تصریح کرد: نیاز به خدمات پاراکلینیک نظیر آزمایش و تصویربرداری و همچنین دسترسی به برخی داروها از مهم‌ترین درخواست‌های مراجعان بود که مقرر شد در برنامه‌های آتی با همکاری مراکز درمانی و دارویی مدنظر قرار گیرد.

سرپرست امور اجتماعی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های تابعه و نهادهای همراه تأکید کرد: این رویداد همزمان با سراسر کشور و با هدف توانمندسازی اقتصادی زنان و خانواده در گیلان برگزار شد.