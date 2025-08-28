به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی چهارشنبه شب در نشست هماهنگی طرح ملی سلام اظهار کرد: سلامت اجتماعی نقشی تعیین‌کننده در بهبود کیفیت زندگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و انسجام روابط انسانی دارد.

وی افزود: محلات کوچک‌ترین و در عین حال مؤثرترین واحد اجتماعی هستند و می‌توانند بستر مهمی برای توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت باشند. در گذشته بسیاری از مشکلات در محلات حل می‌شد اما امروز این نقش کمرنگ شده و باید دوباره تقویت شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران تصریح کرد: طرح سلام با استفاده از ظرفیت‌های بومی و شبکه‌های محلی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط اجرا می‌شود و آموزش، آگاه‌سازی و تقویت تعاملات اجتماعی محور اصلی آن است.

بریمانی با اشاره به جایگاه ویژه آموزش و پرورش در اجرای این طرح گفت: مدارس پایگاه اجتماعی محلات هستند و به دلیل ارتباط مستقیم با خانواده‌ها می‌توانند نقش مؤثری در تحقق اهداف طرح داشته باشند.

وی اضافه کرد: برنامه‌هایی مانند شناسنامه محله، باشگاه کارآفرینان جوان، تعاونی محله‌یار، طرح مهر و گفت‌وگو برای سالمندان و پیشگیری از مشکلات بینایی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

علی باقری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم گفت: هدف این طرح دسترس‌پذیری خدمات دولتی برای همه مردم است و سلام گام مهمی برای خدمت‌رسانی مطلوب و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.