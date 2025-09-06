  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۰

اردوی جهادی درمانی در بخش کالپوش میامی برگزار شد

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از برگزاری اردوی جهادی درمانی در بخش کالپوش توسط بسیج دانشجویی این دانشگاه خبر داد.

محمد حسن امامیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یک اردوی جهادی خبر داد و ابراز کرد: این اردوی جهادی در روستای محروم حق الخواجه - کالپوش با همراهی گروه جهادی شهید تابسته بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، برگزار شد.

وی با بیان اینکه انتقال یونیت دندانپزشکی از معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برای اولین بار به این روستای محروم، از جمله بخش‌های ویژه این اردوی درمانی و جهادی بود، افزود: جهادگران با همت و تلاش خود توانستند این موضوع را ممکن سازند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه این اردو شش روز طول کشید، ابراز کرد: ویزیت دندانپزشکی بیش از ۱۲۰ نفر از جمله بخش‌های این اردوی درمانی و جهادی بود.

امامیان از ارائه خدمات جامع پزشکی به بیش از ۱۵۰ نفر از روستایی با تشکیل پرونده سلامت در حق الخواجه شهرستان میامی خبر داد و ابراز کرد: انجام ۳۰ عدد ترمیم دندان و ۱۲۰ عدد کشیدن دندان از جمله دیگر اقدامات صورت گرفته در این اردو بود.

وی از ویزیت رایگان توسط پزشک عمومی به تعداد ۹۰ نفر و ماما به تعداد ۵۰ نفر در قالب این اردو خبر داد و افزود: اجرای برنامه‌های شاد فرهنگی برای کودکان: کلاس نقاشی، کلاس قرآن، مسابقات دارت، وسطی و فوتبال و برگزاری نماز جماعت از جمله دیگر بخش‌های این اردو بود.

