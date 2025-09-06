اردوی جهادی درمانی در بخش کالپوش میامی برگزار شد

محمد حسن امامیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یک اردوی جهادی خبر داد و ابراز کرد: این اردوی جهادی در روستای محروم حق الخواجه - کالپوش با همراهی گروه جهادی شهید تابسته بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، برگزار شد.

وی با بیان اینکه انتقال یونیت دندانپزشکی از معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برای اولین بار به این روستای محروم، از جمله بخش‌های ویژه این اردوی درمانی و جهادی بود، افزود: جهادگران با همت و تلاش خود توانستند این موضوع را ممکن سازند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه این اردو شش روز طول کشید، ابراز کرد: ویزیت دندانپزشکی بیش از ۱۲۰ نفر از جمله بخش‌های این اردوی درمانی و جهادی بود.

امامیان از ارائه خدمات جامع پزشکی به بیش از ۱۵۰ نفر از روستایی با تشکیل پرونده سلامت در حق الخواجه شهرستان میامی خبر داد و ابراز کرد: انجام ۳۰ عدد ترمیم دندان و ۱۲۰ عدد کشیدن دندان از جمله دیگر اقدامات صورت گرفته در این اردو بود.

وی از ویزیت رایگان توسط پزشک عمومی به تعداد ۹۰ نفر و ماما به تعداد ۵۰ نفر در قالب این اردو خبر داد و افزود: اجرای برنامه‌های شاد فرهنگی برای کودکان: کلاس نقاشی، کلاس قرآن، مسابقات دارت، وسطی و فوتبال و برگزاری نماز جماعت از جمله دیگر بخش‌های این اردو بود.